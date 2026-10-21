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Sinterklaasintocht Waspik krijgt vergunning

De Sinterklaasintocht in Waspik gaat door op zondag 15 november 2026. Het evenement vindt plaats van twaalf uur tot twee uur ’s middags op de Schoolstraat in Waspik.

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Tijdens de intocht worden delen van de Schoolstraat en de parallelweg bij SCC Den Bolder afgesloten voor verkeer. Daarnaast heeft de gemeente Waalwijk ontheffing verleend voor het maken van geluid tijdens het evenement.

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