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Waalwijk verpacht landbouwgrond voor komend seizoen

De gemeente Waalwijk heeft besloten om diverse landbouwpercelen voor het seizoen 2027 opnieuw te verpachten aan de huidige gebruikers. Het gaat om grond in Waalwijk, Sprang, Capelle en Waspik.

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De gemeente wil het bestaande gebruik voortzetten omdat dit overeenkomt met eerdere afspraken en investeringen van de huidige pachters. Deze pachters mochten ervan uitgaan dat zij opnieuw een kortlopende overeenkomst aangeboden zouden krijgen. Waalwijk kiest daarom voor één-op-één verpachting, omdat de huidige gebruikers als de meest geschikte gegadigden worden gezien.

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