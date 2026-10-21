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Kaartleesrit voor auto's op 12 december in Waalwijk

Op zaterdag 12 december vindt een kaartleesrit voor auto's plaats in Waalwijk. Het evenement duurt van twaalf uur ’s middags tot vijf uur ’s middags en volgt een vastgestelde route door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het college van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de organisatie van deze puzzelrit. Het besluit is eerder deze maand bekendgemaakt. Belangstellenden die de documenten willen inzien, kunnen hiervoor een afspraak maken bij de gemeente.

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