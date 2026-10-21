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Kerstbomenverkoop in Dorst krijgt groen licht
De kerstbomenverkoop op de Spoorstraat in Dorst heeft een vergunning gekregen. Dit gebeurt op dinsdag 28 november 2026.
De standplaatsvergunning is verleend voor de verkoop van kerstbomen op de Spoorstraat in Dorst. Hiermee is toestemming gegeven om op deze locatie kerstbomen aan te bieden aan inwoners en bezoekers van het dorp.
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