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Rotary Santa Run komt in december naar Oosterhout
De Rotary Santa Run heeft een evenementenvergunning gekregen voor 12 december 2026. Het hardloopevenement vindt plaats op de Markt in Oosterhout.
De Rotary Santa Run is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij deelnemers verkleed als kerstman meedoen aan een gezellige hardloopwedstrijd. Dit jaar is de Markt in Oosterhout het decor voor de run. Het evenement staat gepland op zaterdag 12 december.
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