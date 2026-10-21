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Inrijverbod ingesteld voor Bremstraat, alleen landbouwverkeer toegestaan
De gemeente Oosterhout heeft een inrijverbod ingesteld voor de Bremstraat. Alleen landbouwverkeer mag nog gebruikmaken van deze onverharde weg.
De Bremstraat is afgesloten omdat er geen woningen aan liggen en de weg uitsluitend leidt naar landbouwpercelen. De maatregel moet de verkeersveiligheid verbeteren en de omgeving beschermen. De oude verkeersborden worden vervangen door nieuwe borden die het inrijverbod aangeven.
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