Goirle wil grond verkopen aan Enexis voor nieuw verdeelstation

De gemeente Goirle is van plan een perceel aan de Wim Rötherlaan te verkopen aan Enexis Netbeheer. Het terrein wordt gebruikt voor een transportverdeelstation om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Gevonden voor jou

Enexis Netbeheer, de regionale beheerder van het elektriciteitsnet in Goirle en Riel, heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten. Hierin onderschrijven beide partijen de noodzaak van een snelle netuitbreiding om de energietransitie mogelijk te maken. Het perceel van 359 m² wordt exclusief voor deze nutsfunctie beschikbaar gesteld. Volgens de gemeente is Enexis de enige geschikte partij, omdat het nieuwe verdeelstation technisch moet aansluiten op het bestaande netwerk.