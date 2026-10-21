Nieuwe bushaltes aan Europaweg in Oosterhout

Oosterhout krijgt twee nieuwe bushaltes aan de Europaweg. Deze komen aan de noord- en zuidzijde van de weg, ter hoogte van de Anemoonstraat en de uitvoegstrook naar het tankstation. De haltes verbeteren de overstapmogelijkheden tussen buslijnen 380 en 371.

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De nieuwe bushaltes moeten zorgen voor een betere aansluiting van de wijk Oosterheide op het openbaar vervoer. Buslijn 380, die sinds juli 2025 rijdt tussen Oosterhout en Breda via de A27, krijgt haltes aan de Europaweg. Deze liggen dichtbij bestaande haltes aan de Beneluxweg, zodat reizigers gemakkelijk kunnen overstappen op buslijn 371. Bij de aanleg is rekening gehouden met de verkeersveiligheid en het behoud van bomen langs de weg.