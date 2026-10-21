Uitbreiding woonhuis in Aarle-Rixtel krijgt omgevingsvergunning

De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woonhuis aan het Blauwe-Schutplein 12 in Aarle-Rixtel. Het besluit is genomen op 19 oktober 2026.

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De vergunning betreft zowel een omgevingsplanactiviteit als een bouwactiviteit. De stukken rond het besluit zijn tot zes weken na de bekendmaking digitaal op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.