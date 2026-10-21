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Ontdek

Uitbreiding woonhuis in Aarle-Rixtel krijgt omgevingsvergunning

De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woonhuis aan het Blauwe-Schutplein 12 in Aarle-Rixtel. Het besluit is genomen op 19 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft zowel een omgevingsplanactiviteit als een bouwactiviteit. De stukken rond het besluit zijn tot zes weken na de bekendmaking digitaal op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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