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Uitrit aan Triangelstraat in Beek en Donk krijgt groen licht

De gemeente Laarbeek heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Triangelstraat 16 in Beek en Donk. Het besluit werd op 19 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit die past binnen de regels van het omgevingsplan. De vergunningaanvraag werd op 13 juli 2026 ingediend. De bijbehorende stukken zijn op aanvraag digitaal in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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