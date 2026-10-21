Advertentie
Werkzaamheden aan kabels en leidingen in Woensdrecht
In Woensdrecht zijn kabel- en leidingwerkzaamheden goedgekeurd voor de Berglaan 29. De vergunning is op 14 oktober verzonden.
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn bedoeld voor nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water of gas. De locatie van de activiteiten is Berglaan 29 in Woensdrecht. De vergunning is afgegeven door burgemeester en wethouders van de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie