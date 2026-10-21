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Werkzaamheden aan kabels en leidingen in Woensdrecht

In Woensdrecht zijn kabel- en leidingwerkzaamheden goedgekeurd voor de Berglaan 29. De vergunning is op 14 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn bedoeld voor nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water of gas. De locatie van de activiteiten is Berglaan 29 in Woensdrecht. De vergunning is afgegeven door burgemeester en wethouders van de gemeente.

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