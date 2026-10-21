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Overloon: aanvraag voor uitweg naar parkeerplaats

In Overloon is een aanvraag ingediend om een achtertuin te ontsluiten naar een openbare parkeerplaats. Het gaat om een uitweg bij d'n Hof 52.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 18 oktober 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het plan omvat het aanleggen of veranderen van een uitweg vanaf de achtertuin naar de parkeerplaats. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.

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