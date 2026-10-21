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Verkeersmaatregelen tijdens Sinterklaasintocht in Nistelrode

Op 14 november 2026 worden meerdere straten in Nistelrode tijdelijk afgesloten vanwege de Sinterklaasintocht. Het gaat om een periode van 14.30 uur tot 16.00 uur.

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De afsluitingen gelden voor alle verkeer, behalve voetgangers. Onder andere de Parkstraat, Laar en Lindestraat zijn tijdens het evenement niet toegankelijk. De exacte duur van de afsluitingen kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.

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