Nieuwe woning met carport en kelder in Nistelrode toegestaan

In Nistelrode mag een nieuwe woning worden gebouwd aan de Kloosterhof 22a. Het gaat om een woning met een dakopbouw, een kelder en een carport van 30 vierkante meter.

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De gemeente Bernheze heeft toestemming gegeven voor het bouwen van deze woning en het aanleggen van een inrit. De dakopbouw krijgt een hogere goothoogte en de kelder wordt dieper dan normaal is toegestaan. Dit soort aanpassingen noemen ze buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, afgekort BOPA.