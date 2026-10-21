Oliebollenkraam krijgt plek op Parkstraat in Nistelrode

B.M. Verstappen mag dit jaar oliebollen verkopen op de Parkstraat in Nistelrode. De standplaatsvergunning is verleend voor meerdere dagen tussen eind november en eind december.

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De vergunning geldt voor 27 tot en met 29 november, 1 tot en met 6 december, 8 tot en met 13 december, 15 tot en met 20 december en 22 tot en met 31 december 2026. Op deze dagen kun je terecht bij de kraam voor oliebollen.