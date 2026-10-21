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Clubkampioenschappen Lauzon Sports mogen doorgaan in Heesch
Op 3 april 2027 vinden de Clubkampioenschappen Lauzon Sports plaats in Heesch. De burgemeester heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
Het evenement wordt georganiseerd op De Misse 4. De vergunning is op 15 oktober 2026 officieel toegekend. De kampioenschappen zijn bedoeld voor sportliefhebbers en vinden plaats in de gemeente Bernheze.
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