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Clubkampioenschappen Lauzon Sports mogen doorgaan in Heesch

Op 3 april 2027 vinden de Clubkampioenschappen Lauzon Sports plaats in Heesch. De burgemeester heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement wordt georganiseerd op De Misse 4. De vergunning is op 15 oktober 2026 officieel toegekend. De kampioenschappen zijn bedoeld voor sportliefhebbers en vinden plaats in de gemeente Bernheze.

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