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Winter Event krijgt vergunning in Heesch

Het Winter Event op het plein aan 't Dorp in Heesch heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 18, 19 en 20 december 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend door de burgemeester van Bernheze. Het Winter Event zal plaatsvinden nabij het Labrys in Heesch. Het besluit over de vergunning is op 14 oktober 2026 verzonden.

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