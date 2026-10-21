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Sinterklaasintocht op 14 november in centrum van Nistelrode

De Sinterklaasintocht in het centrum van Nistelrode heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats op 14 november 2026.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Bernheze heeft de vergunning verleend voor de intocht. Het evenement zal plaatsvinden in diverse straten in het centrum van Nistelrode. Het besluit over de vergunning is op 14 december 2026 verzonden.

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