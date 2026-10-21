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Vergunning verleend voor verkoopstandplaats in Breda
De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een verkoopstandplaats op de hoek van de Cypresstraat en Bisschopshoeve. De standplaats mag vanaf 20 november tot en met 3 januari 2027 worden gebruikt.
De vergunning is verleend op 19 oktober 2026 en valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De verkoopstandplaats biedt ruimte voor tijdelijke verkoopactiviteiten op de genoemde locatie gedurende de aangegeven periode.
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