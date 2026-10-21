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Kerststal krijgt plek op Haagsemarkt in Breda

De Haagsemarkt in Breda krijgt een kerststal. De vergunning hiervoor is verleend en de stal mag de komende drie winters worden geplaatst.

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De kerststal zal te zien zijn van december tot en met begin januari in de jaren 2026, 2027 en 2028. Het gaat om een vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De Haagsemarkt wordt hiermee een kerstlocatie voor drie opeenvolgende periodes.

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