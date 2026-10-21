Vergunning verleend voor bijgebouw aan Patrijslaan in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de bouw van een bijgebouw aan de Patrijslaan in Budel. Het besluit is genomen op 15 oktober 2026.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit aan de Patrijslaan 37 in Budel. De vergunning maakt het mogelijk om een bijgebouw te realiseren op deze locatie. Belanghebbenden kunnen de stukken inzien op het gemeentehuis in Cranendonck.