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Verbouwing woning aan Antoon der Kinderenlaan in Den Bosch toegestaan
De gemeente Den Bosch heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan de Antoon der Kinderenlaan. De vergunning is op 14 oktober 2026 afgegeven en geldt direct.
De vergunning maakt het mogelijk om de woning te verbouwen en af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Deze beslissing ligt niet ter inzage bij de informatiebalie van de gemeente. Vanaf 1 januari 2026 gebruikt Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een berichtenservice via overheid.nl.
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