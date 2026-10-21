Beslistermijn verlengd voor zorgproject in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn verlengd voor een plan om een zorgvoorziening te realiseren aan de Prof van Ginnekenstraat in Oudenbosch.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een gezondheidszorgvoorziening met een bedgebied, bedoeld voor 24-uurszorg en intramurale zorg. De beslistermijn is met maximaal zes weken verlengd om meer tijd te nemen voor de beoordeling van de plannen.