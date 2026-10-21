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Beslistermijn verlengd voor zorgproject in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn verlengd voor een plan om een zorgvoorziening te realiseren aan de Prof van Ginnekenstraat in Oudenbosch.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een gezondheidszorgvoorziening met een bedgebied, bedoeld voor 24-uurszorg en intramurale zorg. De beslistermijn is met maximaal zes weken verlengd om meer tijd te nemen voor de beoordeling van de plannen.

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