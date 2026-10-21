Kapel Karmelietessen in Oirschot opent deuren voor publiek

De kapel van de Karmelietessen in Oirschot is vanaf nu toegankelijk voor bezoekers. Wethouder Joep van de Ven heeft de kapel aan de Nieuwstraat op donderdag 15 oktober officieel geopend.

Gevonden voor jou

De kapel biedt inwoners en toeristen de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Uit een inventarisatie van immaterieel erfgoed blijkt dat veel mensen hier waarde aan hechten. Door deze opening is er een extra plek voor momenten van bezinning in Oirschot.

De Karmel in Oirschot heeft een lange geschiedenis die begint in 1644. Het klooster is verbonden met Maria Margaretha van Valckenisse, ook bekend als de Heilige Non van Oirschot. Haar levensverhaal maakt de kapel tot een historische locatie die veel betekenis heeft voor de regio.

Een bijzondere stap

Met de opening van de kapel breekt een nieuwe fase aan voor het klooster. Voorheen waren de deuren van het klooster vaak gesloten, maar nu kunnen bezoekers kennismaken met de tradities en historie van deze plek. De kapel staat open voor gelovigen, mensen die rust zoeken en geïnteresseerden in het kloosterleven.

Ook wandelaars van het Brabantse Kloosterpad zijn welkom om een kijkje te nemen. Dit zorgt ervoor dat de kapel een nieuwe rol krijgt binnen het religieuze en toeristische landschap van Oirschot.