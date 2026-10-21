Snoeiwerkzaamheden in buitengebied Gilze en Rijen

In het buitengebied van Gilze en Rijen zijn medewerkers van de buitendienst volop bezig met snoeiwerkzaamheden aan bomen. Ze verwijderen dode takken en zorgen ervoor dat de bomen gezond blijven.

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De snoeiwerkzaamheden zijn bedoeld om de bomen in het buitengebied gezond, sterk en goed groeiend te houden. Door dode takken te verwijderen en andere noodzakelijke ingrepen te doen, kunnen de bomen beter groeien.

Het onderhoud is een belangrijke stap in het behoud van een gezonde en mooie omgeving. Volgens de gemeente draagt het snoeien bij aan de toekomstbestendigheid van de bomen.

De buitendienst voert deze werkzaamheden uit op verschillende locaties in het buitengebied van Gilze en Rijen. Het is een jaarlijks terugkerend proces om de natuur goed te onderhouden en problemen zoals afbrekende takken te voorkomen.

Deze periode van snoeien is van groot belang om de veiligheid en gezondheid van de bomen te waarborgen. De gemeente benadrukt dat een goed onderhouden buitengebied niet alleen functioneel is, maar ook een mooi gezicht biedt.