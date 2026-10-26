Langgevelboerderij met rieten kap te koop: ‘Helemaal nieuw’

Aan het Wellenseind in Lage Mierde staat een langgevelboerderij met rieten kap te koop die eruitziet alsof deze uit de negentiende eeuw komt. Toch is de boerderij pas in 2022 gebouwd, door Carol en Peter. "Mensen zeggen: wat is dat goed gerenoveerd. Maar ze is helemaal nieuw."

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het stel zocht eigenlijk een klein boerderijtje om te kopen, maar vond steeds niet de juiste woning. Tot ze een kop koffie dronken bij De Buitenman in Lage Mierde en zagen dat er vlakbij bouwgrond te koop stond. "We zeiden eerst: nee joh, dat gaan we niet doen, we zijn met pensioen." Maar het bleef knagen. "Wat wij zochten, was gewoon heel moeilijk te vinden. Dus hebben we uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken." Dat het een boerderij moest worden, stond al vast. De gemeente dacht er net zo over en wilde vanwege de zichtlijnen graag een langgevelboerderij terugzien op het perceel. "Dat was helemaal ons straatje. Een authentiek model uit de negentiende eeuw. En zo geschiedde."

Foto: Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars.

Negentiende-eeuws qua buitenkant dan. Want het huis is juist van alle moderne gemakken voorzien: met zonnepanelen, een warmtepomp en geen gasaansluiting. En ook de inrichting is modern. Carol kon zich er helemaal in uitleven. "Ik heb altijd interesse gehad in interieurstyling. Als ik het dan zelf mag invullen, ga ik ook echt helemaal los. Het is prachtig geworden, en helemaal instapklaar." Pompoensoep uit eigen moestuin

Sinds deze zomer heeft Carol ook een eigen moestuin aangelegd, want ook dat hoort volgens haar bij een boerderijtje. In hoge bakken van weervast staal plantte ze van alles: tomaten, pepers, paprika en pompoenen: "Dat werkt verrassend goed. Gisteren at ik nog pompoensoep van eigen oogst."

Foto: Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars.

Een van de mooiste plekken op het perceel was helemaal niet gepland. De architect tekende een berging, met aan de voorkant een fietsenhok en aan de achterkant een logeerkamer voor hun dochter en haar gezin, die in Amsterdam wonen. “Ik zei tegen mijn man: het is eigenlijk zonde. Zo’n mooi huisje, en dan vol rommel.” Ze mochten nog een schuur bijbouwen voor de fietsen en het gereedschap. En van dat huisje maakten ze een compleet guesthouse, met een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer, afgewerkt in massief eiken. “Je zou er zo een bed and breakfast in kunnen beginnen.” Uitzicht over de weilanden

Haar favoriete plekken liggen verspreid over het huis. Het overdekte terras, waar ze zomer en winter zit. De keuken. En boven haar atelier, met uitzicht over de landerijen. Juist dat uitzicht vindt ze uniek. “Ik kijk op de weilanden en niemand kijkt in mijn tuin.” Toch voelt het er niet eenzaam. “Je woont hier in een buurtje, niet in the middle of nowhere. Ik heb superlieve buren en loop toch zo het bos in.”

Foto: Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars.

















Toch gaat het huis nu in de verkoop. Het stel heeft een appartement in Spanje. “Met het oog op de toekomst is kleiner wonen makkelijker. We hebben geen haast.” Ze hoopt dat er een gezin komt dat het boerderijtje net zo lief zal hebben als zij. "Ik heb er mijn ziel en zaligheid in gelegd. Bovendien is het nog zo nieuw, dat op veel van de spullen nog garantie zit. Je kan er dus zo intrekken.” De vraagprijs bedraagt 1.595.000 euro. Het woonoppervlak is 242 vierkante meter en het perceel is 2.205 vierkante meter groot.