Uitzonderingen op vuurwerkverbod mogelijk in drie Brabantse gemeenten

In 51 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling géén vuurwerk worden afgestoken door particulieren. Ook voor buurt- en dorpsverenigingen wordt op deze plekken geen uitzondering gemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. Tijdens de komende jaarwisseling geldt voor het eerst het nieuwe landelijke vuurwerkverbod.

Chris Bakker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De gemeenten Geertruidenberg, Laarbeek en Gemert-Bakel staan wel open voor initiatieven uit buurten voor het afsteken van vuurwerk. Someren en Deurne hebben nog geen besluit genomen. Hieronder zie je in welke gemeenten al besloten is om wel of geen uitzonderingen te maken. Werkt de kaart niet? Tik dan hier.

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Deadline

Geertruidenberg is een van de gemeenten waar verenigingen wél een ontheffing kunnen krijgen van het vuurwerkverbod. De deadline om zo'n ontheffing aan te vragen was 9 oktober, en is inmiddels dus verstreken. De gemeente laat weten dat er geen aanvragen voor ontheffingen zijn binnengekomen, en dat die dus ook niet meer zullen worden verleend.

Andere gemeenten waar verenigingen nog wel een ontheffing kunnen aanvragen, zijn Gemert-Bakel en Laarbeek. In deze twee gemeenten moeten verenigingen vóór 1 november een aanvraag indienen bij de gemeente. Hierin moet bijvoorbeeld een veiligheidsplan staan, de hoeveelheid vuurwerk en de organisatie moet een verzekering afsluiten. Algeheel vuurwerkverbod

De gemeenten die voor een algeheel verbod kiezen, geven hiervoor meerdere redenen. Vooral een gebrek aan boa's en politie om te handhaven tijdens oud en nieuw speelt een rol. Controleren op uitzonderingen zou te veel extra werk opleveren. Valkenswaard liet eerder aan Omroep Brabant weten: "De gemeente denkt dat het vuurwerkverbod lastig handhaafbaar is wanneer daar onvoldoende capaciteit voor is. Dat bleek ook tijdens de coronajaren waarin een vuurwerkverbod van kracht was, net als in gemeenten waar al langer een lokaal verbod geldt. Het is niet mogelijk om altijd overal ter plaatse te zijn." 'Zoveel mogelijk duidelijkheid voor inwoners'

Gemeenten geven ook aan dat ze te weinig tijd hebben om de praktische en juridische zaken rond ontheffingen goed voor te bereiden. Sommige gemeenten willen hier na de komende jaarwisseling opnieuw naar kijken, als duidelijk is hoe die is verlopen.