Deel websites gemeenten uit voorzorg offline uit angst voor cyberaanval

De site voor raadsinformatie waar gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten op plaatsen, is woensdag uit voorzorg offline gehaald. Dat heeft het bedrijf Notubiz uit voorzorg gedaan, omdat er twee ernstige kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP zitten, de bouwstenen van de sites. Door de kwetsbaarheden zijn de sites die gebruikmaken van de programmeertaal kwetsbaar voor hacken.

In Brabant is de raadsinformatie van onder meer de gemeenten Den Bosch, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Waalwijk en Best niet meer in te zien. Ook de raadsinformatie van waterschappen Aa en Maas en De Dommel is offline.

Volgens het bedrijf NotuBiz is dit uit voorzorg gebeurd en zijn er geen aanwijzingen voor een veiligheidslek. PHP is de programmeertaal waar Notubiz en een groot deel van het internet op is gebouwd.

Door de kwetsbaarheden is het voor hackers makkelijker om in websites te komen en die te hacken. Voor deze kwetsbaarheden is geen waterdichte oplossing voorhanden. Om die reden is NotuBiz uit voorzorg op zwart gezet.

Ruim honderd lagere overheden maken gebruik van de diensten van NotuBiz. Dankzij hun platform kunnen ze officiële informatie met raadsleden en Statenleden delen. Deze zogenoemde raadsindormatie is ook zichtbaar voor het inwoners en andere geïnteresseerden.

NotuBiz weet nog niet zeker wanneer de sites weer beschikbaar zijn. PHP komt om vier uur 's middags (Nederlandse tijd) met een beveiligingsupdate.