Hilvarenbeek onderzoekt verlenging opvang vluchtelingen

Hilvarenbeek vangt momenteel 95 Oekraïense vluchtelingen op en werkt aan huisvesting voor statushouders. De gemeente onderzoekt nu of deze opvanglocaties tot 2030 verlengd kunnen worden.

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De opvanglocaties De Nieuwe Erf in Diessen en Broeksie in Esbeek bieden momenteel onderdak aan 95 Oekraïense vluchtelingen. Omdat de Europese beschermingsstatus voor deze groep is verlengd tot maart 2028 en het Rijk tot 2030 geld beschikbaar stelt voor opvang, wil Hilvarenbeek kijken of de opvang op beide locaties tot 2030 kan doorgaan.

In het voormalige woonhuis van De Nieuwe Erf wonen tijdelijk statushouders. Er zijn nog enkele plekken vrij en het college heeft besloten deze te gebruiken voor nieuwe statushouders. Daarnaast woont er een gezin dat in maart 2027 naar een eigen woning verhuist, waardoor er later opnieuw plekken beschikbaar komen.

Achterstand bij huisvesting

De provincie beoordeelt twee keer per jaar of gemeenten voldoen aan hun taak bij de huisvesting van statushouders. Hilvarenbeek haalt op dit moment de afgesproken aantallen niet. Daardoor blijft de gemeente onder verscherpt toezicht staan.

Gesprek over toekomstplannen

De opvanglocatie voor asielzoekers in Den Elshorst is tot eind 2027 beschikbaar. Ondertussen blijft er behoefte aan geschikte woningen voor statushouders. Eerder kwamen de locaties Groot Loo en Tilburgseweg in beeld, maar de onderzoeken naar deze plekken liggen tijdelijk stil. Voor asielzoekers is er nog geen nieuwe locatie aangewezen. De gemeente wil eerst met de gemeenteraad overleggen voordat er verdere stappen worden genomen.