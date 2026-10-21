Vrijwilligers gezocht voor Kleinschalig Wonen Someren-Eind

Bij Kleinschalig Wonen Someren-Eind worden vrijwilligers gezocht om bewoners te ondersteunen met persoonlijke aandacht en activiteiten. Van wandelen tot een goed gesprek, iedere bijdrage telt.

Gevonden voor jou

Bij Kleinschalig Wonen in Someren-Eind kun je als vrijwilliger een groot verschil maken voor bewoners. Door jouw tijd en aandacht geef je hen momenten van gezelligheid, verbinding en bijzondere herinneringen. Ervaring in de zorg is niet nodig, en ook met een paar uur per week kun je al veel betekenen.

Vrijwilligers kunnen allerlei activiteiten ondernemen, afhankelijk van hun eigen interesses en wat bij de bewoners past. Denk aan wandelen, muziek maken, spelletjes spelen of een kop koffie drinken. Zelfs simpelweg aanwezig zijn kan genoeg zijn om iemand een fijne dag te bezorgen.

Iedereen kan bijdragen

Er wordt gezocht naar mensen die graag iets voor een ander willen doen. Of je nu jong bent, werkt, gepensioneerd bent of gewoon wat tijd over hebt, iedereen is welkom. Samen met de coördinator wordt gekeken naar wat bij jou past en hoeveel tijd je kunt inzetten.

Vrijwilligerswerk biedt niet alleen iets voor bewoners, maar verrijkt ook je eigen leven. Je ontmoet nieuwe mensen, hoort bijzondere verhalen en beleeft mooie momenten. Een goed gesprek of een glimlach kan jouw dag maken.

Een warme gemeenschap

Bij Kleinschalig Wonen Someren-Eind staat verbinding centraal. Samen met bewoners, medewerkers, naasten en vrijwilligers wordt een betrokken gemeenschap gevormd waarin iedereen iets toevoegt. Ook als je niet veel tijd hebt, kun je al van betekenis zijn.