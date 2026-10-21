Stroomstoring in Waalwijk: oorzaak onbekend

In Waalwijk en omliggende plaatsen is sinds vanochtend elf uur een stroomstoring. Minder dan 10.000 adressen hebben geen stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat de storing rond half twee vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft naast Waalwijk ook verschillende plaatsen in de gemeente Heusden, waaronder Oudheusden, Heusden, Herpt en Elshout. De getroffen postcodegebieden in Waalwijk zijn onder andere 5145 en 5154, terwijl in de gemeente Heusden ook postcodes zoals 5255 en 5256 geraakt zijn.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, werkt aan een oplossing en hoopt het probleem binnen enkele uren te verhelpen.