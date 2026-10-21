Stroomstoring in Heusden opgelost

De stroomstoring in meerdere plaatsen in de gemeente Heusden is opgelost. Het probleem begon vanmorgen rond elf uur en trof minder dan 10.000 adressen. De storing was het gevolg van graafschade waarbij een kabel werd beschadigd. Het is inmiddels verholpen en rond kwart over acht vanavond was de stroom weer terug.

Gevonden voor jou

De storing had gevolgen voor inwoners van onder andere Oudheusden, Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen, Elshout en Doeveren. Ook in delen van de gemeente Waalwijk waren adressen getroffen.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, meldt dat de stroomstoring iets meer dan acht uur heeft geduurd. Postcodegebieden die zijn getroffen, waren onder andere 5154 en 5156. De oorzaak van de storing was graafschade, wat betekent dat een kabel per ongeluk is beschadigd tijdens graafwerkzaamheden.