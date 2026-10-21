Stroomstoring treft delen van Heusden en omgeving

In meerdere plaatsen in de gemeente Heusden, waaronder Oudheusden en Heusden zelf, is woensdagochtend een stroomstoring ontstaan. Sinds elf uur twintig zitten bijna tienduizend adressen zonder stroom. De oorzaak is nog onbekend, en de netbeheerder verwacht de storing rond half twee vanmiddag te hebben opgelost.

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De storing treft onder meer Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen, Elshout en Doeveren. Ook enkele adressen in de gemeente Waalwijk zijn hierdoor zonder stroom. Het gaat in totaal om minder dan tienduizend getroffen adressen. De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de elektriciteitskabels, geeft aan dat de storing mogelijk rond half twee vanmiddag verholpen zal zijn. Tot die tijd kunnen bewoners in de getroffen postcodegebieden, waaronder 5154, 5156 en 5255, hinder ondervinden.