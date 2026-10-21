Stroomstoring treft duizenden adressen in gemeente Heusden

In de gemeente Heusden zijn meerdere plaatsen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond kwart over elf vanmorgen en treft minder dan 10.000 adressen. De oorzaak is graafschade; een kabel is beschadigd. Naar verwachting is de storing rond acht uur vanavond opgelost.

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De stroomstoring treft onder andere Oudheusden, Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen, Elshout en Doeveren. Ook enkele gebieden in de gemeente Waalwijk hebben er last van. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de reparatie, meldt dat een kabel beschadigd is geraakt tijdens graafwerkzaamheden. Dit soort schade ontstaat vaak als er per ongeluk een kabel wordt geraakt tijdens het graven.

De getroffen postcodegebieden in Heusden zijn onder andere 5154, 5156 en 5256. De omvang van de storing blijft beperkt tot minder dan 10.000 adressen. Naar verwachting hebben alle getroffen huishoudens en bedrijven vanavond weer stroom.