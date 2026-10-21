Kolken in Geertruidenberg worden gereinigd

Vanaf maandag 26 oktober begint firma Jansen Rioolreiniging met het reinigen van kolken in Geertruidenberg. Het werk duurt ongeveer vijf tot zes weken en kan tijdelijk hinder veroorzaken.

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De kolken, de putjes langs de weg, worden gereinigd door vuil en water op te zuigen. Dit mengsel wordt vervolgens afgevoerd naar een afvalverwerker. De werkzaamheden starten op industrieterrein Dombosch en gaan daarna verder in Raamsdonk, de zuidelijke helft van Raamsdonksveer, Hooipolder en als laatste in Geertruidenberg.

Tijdens het reinigen staat een vrachtwagen aan de zijkant van de weg, wat tijdelijk ruimtegebrek kan veroorzaken voor andere weggebruikers. Hiervoor wordt begrip gevraagd.

Let op bij parkeren

De gemeente vraagt inwoners erop te letten dat er niet op een kolk geparkeerd wordt. Dit kan het werk van de reinigingsploeg bemoeilijken. De werkzaamheden zullen naar verwachting vijf tot zes weken in beslag nemen.

Met vragen over het reinigen van de kolken kunnen inwoners contact opnemen met de afdeling buitenruimte van de gemeente Geertruidenberg.