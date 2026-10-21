Wethouder trekt de gemeente in met jongeren

Wethouder Mike Hofkens heeft samen met leerlingen van het Dongemond College een bijzondere kennismaking gehad. De jongeren namen hem mee naar plekken die voor hen belangrijk zijn in de gemeente Geertruidenberg. Onderweg kwamen onderwerpen als sport, ontmoetingsplekken en biodiversiteit aan bod.

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In plaats van een kennismaking op het gemeentehuis, kozen zes leerlingen van het Dongemond College voor een actieve ontmoeting in hun eigen omgeving. Samen met wethouder Mike Hofkens bezochten zij verschillende locaties in Geertruidenberg die voor jongeren van betekenis zijn.

Een van de stops was sportvereniging Right Oh!, waar de jongeren vertelden over het belang van sporten en wonen in de gemeente. Hofkens deed mee aan een potje voetbal en sprak met hen over wat zij prettig vinden aan hun leefomgeving.

Ook de pumptrack, een plek waar jongeren graag samenkomen, stond op het programma. Hier spraken ze over onderwerpen zoals biodiversiteit en voorzieningen voor jongeren. De gesprekken gingen vooral over wat zij nodig hebben om zich thuis te voelen in de openbare ruimte.

Afsluiting met thee en cheesecake

De kennismaking werd afgesloten bij BijBuurt, een ontmoetingsplek waar onder het genot van thee en cheesecake onderwerpen als studiekeuze en bijbaantjes werden besproken. De informele sfeer gaf ruimte voor een open gesprek.

Het bezoek was onderdeel van de campagne ‘Wij komen kennismaken. Zeg alvast hallo!’. Met deze actie wil het nieuwe college op een persoonlijke manier in contact komen met inwoners en de gemeente beter leren kennen door hun ogen.