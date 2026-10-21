Denk vooruit-campagne wijst op noodsituaties

Ruim vier op de tien Nederlanders bereiden zich voor op noodsituaties. Met de Denk vooruit-campagne benadrukt de overheid het belang van goede voorbereidingen voor de eerste 72 uur.

Gevonden voor jou

Steeds meer mensen nemen maatregelen om voorbereid te zijn op noodsituaties. De overheid heeft daarom de Denk vooruit-campagne gelanceerd, die mensen bewust maakt van wat ze nodig hebben om de eerste 72 uur door te komen. Denk bijvoorbeeld aan contact geld in huis, voor het geval een cyberaanval pinnen onmogelijk maakt.

De campagne roept vragen op die je misschien over het hoofd hebt gezien. Heb je bijvoorbeeld voer voor je huisdier als je door een natuurbrand binnen moet blijven? Of weet je wie de kinderen opvangt als je door extreem weer niet thuis kunt komen? Deze praktische vragen helpen om een noodplan te maken en afspraken te maken met je gezin of omgeving.

Beter voorbereid in stappen

Volgens de campagne kun je met drie eenvoudige stappen beter voorbereid zijn. Zo is het belangrijk om een noodvoorraad aan te leggen. Denk hierbij aan water, eten, babyvoeding en medicijnen, maar ook aan voer voor huisdieren. Daarnaast kun je afspraken maken met je omgeving over wat te doen in noodsituaties. Tot slot is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en zorgbehoeften in de buurt in kaart te brengen.

Hoewel de overheid zich inzet om mensen in acute nood te helpen, kan ze niet overal tegelijk zijn. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je zelf actie kunt ondernemen en weet hoe je elkaar kunt ondersteunen in de eerste cruciale uren na een ramp.

Meer informatie over hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties is te vinden op de website Denk vooruit.