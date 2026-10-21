Weer hoornaarnest verwijderd in Helvoirt: 'Weghalen juist nu belangrijk'

Voor de derde keer deze week is in Helvoirt een nest van geelpoothoornaars verwijderd. Dat lijkt misschien laat in het jaar, maar juist in oktober is het belangrijk om nesten weg te halen. "De nesten zitten juist op dit moment nog vol met koninginnen die volgend voorjaar weer nieuwe nesten kunnen maken", vertelt bestrijder Jasper den Bakker.

Als je niets doet, komen er dus ieder jaar tientallen nieuwe nesten bij en groeit de populatie verder. Door nesten juist nu weg te halen, wordt volgens de bestrijder een groot deel van het probleem van tevoren aangepakt. "Hoe eerder we de nesten kunnen weghalen, hoe beter."

"Uit een nest ter grootte van een skippybal komen ongeveer zestig tot zeventig nieuwe koninginnen voort. Een derde daarvan overleeft meestal de winter en begint in het voorjaar aan een nieuw nest", legt Den Bakker uit.

Niet waterdicht

Toch verdwijnen met deze aanpak niet alle toekomstige nesten. Neem het nest in Helvoirt als voorbeeld: toen dat werd ontdekt, waren waarschijnlijk al koninginnen uitgevlogen. Die zitten nu ergens op een beschutte plek om de winter door te komen, bijvoorbeeld tussen houtstapels.

Daarom komt de bestrijder ook in het voorjaar weer terug op plekken waar hij eerder een nest heeft verwijderd. Hij plaatst dan speciale vallen: "Als ze dan weer tevoorschijn komen, kunnen we proberen ze te vangen."

Vallen plaatsen werkt goed

Peter Lauwers van de Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius plaatste afgelopen voorjaar samen met honderden vrijwilligers vallen in Reusel en is tevreden over het resultaat. "We hebben minder nesten gevonden dan vorig jaar", vertelt hij. De combinatie van de vallen en het weghalen van de nesten lijkt dus te werken. Al is er volgens hem wel een kleine kanttekening.

"Een hoornaar kan wel vijftig kilometer vliegen. Dit betekent dat een hoornaar-koningin uit de omgeving van Antwerpen in Reusel een nest kan bouwen als ze dat zou willen." Des te belangrijker is het volgens hem om alle nesten weg te halen.

Een van de nesten in Helvoirt had de grootte van een skippybal: