Kluisjesrover kan schade van 1,5 miljoen niet betalen en raakt huis kwijt

Met een aflossing van zo’n honderd euro per maand kan Agron K. (54) uit Roosendaal nooit van zijn leven zijn schuld van bijna anderhalf miljoen euro afbetalen. De veroordeelde kluisjesrover vreest daarom zijn huis kwijt te raken, waar hij samen met zijn vrouw en volwassen zoon woont. Het CJIB wil namelijk meer geld zien, zo bleek woensdag voor de rechtbank in Breda, waar de voorzieningenrechter moest oordelen of het huis van K. verkocht mag worden.

K. was een van de twee beveiligers dat weekend en hielp mee om de rovers binnen te laten en na 24 uur kluisjes openbreken weer te vluchten. In juni 2019 werd K. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf én het betalen van een miljoen euro schadevergoeding. Door rente en bijkomende kosten is zijn schuld inmiddels opgelopen tot bijna anderhalf miljoen euro (1.476.163,62).

Die schuld ontstond na de spectaculaire kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. In maart 2018 lieten twee mannen zich opsluiten in het bankgebouw. Ze kraakten zo'n driehonderd kluisjes en vertrokken een dag later met vuilniszakken vol geld, goud en zilver. De buit was miljoenen waard .

"Dit verwoest mijn leven", vertelde K. (54) zichtbaar aangeslagen aan de rechter. "Dit wordt een kartonnen doos onder een brug." De Roosendaler leeft van een uitkering van 1500 euro per maand en kan niet meer dan zo’n honderd euro per maand aflossen.

Van dat bedrag is volgens het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) pas zo'n 30.000 euro geïnd in de afgelopen zes jaar. En zo kwam het CJIB uit bij zijn woning, want dat is het enige bezit van K. waarmee hij nog een aanzienlijk bedrag kan aflossen. Verkoop zou ongeveer twee ton opleveren, maar dan verliezen K, zijn vriendin en zijn 31-jarige zoon hun dak boven hun hoofd. En dus vroeg hij de rechter om een executieverkoop te verbieden.

De rechter dacht de oplossing gevonden te hebben. Volgens hem was er vooral veel onmin bij het CJIB omdat die maar geen inzicht krijgt in de financiën van K. Die heeft wel wat gegevens over zijn uitkering en bankzaken overlegd, maar het CJIB wil veel meer. Daar willen ze vooral weten wat bijvoorbeeld de zoon bijdraagt aan het huishouden, want van de rekening van Agron K. worden geen boodschappen betaald. En als de zoon de boodschappen betaalt, kan Agron meer aflossen, zo is de redenering.

Nog geld zoek

Over de hele zitting hing een zweem van wantrouwen, want het vermoeden bestaat dat K. misschien nog wél ergens geld heeft. En dat kan dan best eens een groot bedrag zijn als je bedenkt dat de roof zeker acht miljoen euro heeft opgebracht.

Maar daar kon de rechter niks mee. Hij stuurde de partijen de gang op om nog één keer te proberen een betalingsregeling te treffen die beide partijen aanvaardbaar vinden. Maar dat lukte nu ook niet en dus moest de rechter dan maar een oordeel vellen. Hij viel maar meteen met de deur in huis: alle vorderingen van Agron K. werden afgewezen. En dat betekent dat het CJIB door mag gaan met het verkopen van diens huis.

Volgens de rechter heeft K. jarenlang de gelegenheid gehad om volledig inzicht te geven in zijn financiën, maar gebeurde dat onvoldoende. Het CJIB mocht daarom besluiten dat de tijdelijke betalingen van ongeveer honderd euro per maand niet langer genoeg waren, want K. kan de schuld zo van zijn leven niet betalen. De rechter zag ook wel dat de verkoop ingrijpende gevolgen heeft voor K. en zijn gezin, maar vindt dat het CJIB niet onrechtmatig handelt door met de verkoop van het huis een deel van de schuld te innen.

Van de verwachte opbrengst van twee ton gaat ruim 86.000 euro naar de ING-bank die voorrang heeft bij het opeisen van de nog uitstaande hypotheek, die overigens altijd netjes is betaald. De Rabobank krijgt dan ruim een ton. En Agron, die moet maar zien waar hij met vriendin en zoon terechtkan. Een woning kopen zit er niet meer in en huren wordt heel erg duur, zo vertelde hij wanhopig.

Vanwege de doorlopende rente zal het effect van de verkoop binnen een paar jaar nul zijn en loopt de schuld alleen maar weer verder op.