Nieuwe campagne moet Brabanders voorbereiden op noodsituaties

De rijksoverheid heeft een campagne gelanceerd om mensen voor te bereiden op noodsituaties zoals stroomuitval, overstromingen of communicatieproblemen. De campagne benadrukt dat de eerste 72 uur cruciaal zijn en dat hulpdiensten niet overal tegelijk kunnen zijn. Vooruitdenken en afspraken maken met elkaar staan centraal.

Gevonden voor jou

De campagne ‘Wie doet wat?’ is een vervolg op ‘Denk Vooruit’ en vraagt aandacht voor de groeiende dreiging van noodsituaties. Niet alleen natuurrampen zoals overstromingen, maar ook technische storingen, cyberaanvallen en internationale spanningen kunnen grote gevolgen hebben. De overheid wil dat mensen weten wat ze moeten doen in de eerste drie dagen na een calamiteit.

Voorbereid zijn betekent onder meer een noodpakket in huis hebben. Denk hierbij aan een zaklamp, water, een powerbank en een plan. Het meeste van wat je nodig hebt, heb je waarschijnlijk al in huis. Door thuis afspraken te maken en voorbereid te zijn, kun je niet alleen jezelf helpen, maar ook anderen in je omgeving.

Samen sterker

De campagne benadrukt dat vooruitdenken geen angstreactie is, maar juist rust en controle geeft. Wie goed voorbereid is, kan kalm blijven en anderen ondersteunen in een noodsituatie. Zo draagt iedereen bij aan een weerbare samenleving waarin we elkaar helpen als het erop aankomt.

De noodzaak om voorbereid te zijn geldt voor heel Nederland, maar ook Brabant kan te maken krijgen met noodsituaties zoals overstromingen of uitval van stroom en communicatie. Door nu al stappen te zetten, zorgen we ervoor dat we samen sterker staan.

Meer informatie over noodpakketten en hoe je je kunt voorbereiden, is te vinden op de website van Denk Vooruit.