Werkzaamheden Schootsenhoek Castelre zorgen voor afsluiting

Vanaf 2 november is de Schootsenhoek in Castelre vijf dagen afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege asfalteringswerkzaamheden, die worden uitgevoerd door aannemer Mouwrik Waardenburg. Ook fietsers kunnen het gebied niet passeren. Er komt een omleiding met gele en oranje borden.

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De werkzaamheden beginnen op maandag 2 november om zeven uur 's ochtends en duren tot vrijdag 6 november, vijf uur 's middags. Het betreft het deel van de Schootsenhoek tussen de Hoogstratensebaan en de Belgische grens. Door de afsluiting wordt al het verkeer omgeleid.

Naast het frezen van de oude asfaltlaag en het aanbrengen van nieuw asfalt, herstraat de aannemer goten en legt hij grasbetontegels langs delen van de weg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Mouwrik Waardenburg.

Weersinvloed

Bij slecht weer kan de planning worden aangepast. In dat geval worden de werkzaamheden opnieuw ingepland, aldus de gemeente.

De omleidingsroute wordt duidelijk aangegeven met borden. Zowel automobilisten als fietsers moeten rekening houden met langere reistijd.