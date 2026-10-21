Kledinginzameling in Chaam voor hergebruik en lokale evenementen

Op woensdag 28 oktober zamelt het Sint-Nicolaas Oranjecomité in Chaam oude kleding in. De opbrengst helpt bij hergebruik én ondersteunt Koningsdag en de sinterklaasintocht in het dorp.

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Het Sint-Nicolaas Oranjecomité Chaam organiseert een kledinginzameling om oude kleding een tweede leven te geven. De actie vindt plaats op woensdag 28 oktober en is bedoeld om hergebruik te stimuleren en lokale evenementen zoals Koningsdag en de sinterklaasintocht financieel te ondersteunen.

Wat mag je inleveren?

Kleding en andere spullen moeten in plastic zakken verpakt zijn. Het is belangrijk dat alles schoon en heel is. Dat betekent: geen vlekken, scheuren of gaten. Artikelen zoals kussens, dekbedden, dekens en matrassen worden niet geaccepteerd.

Met deze inzameling wil het comité niet alleen hergebruik bevorderen, maar ook iets teruggeven aan de gemeenschap. Door mee te doen draag je bij aan een duurzamer gebruik van kleding én steun je de vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp.