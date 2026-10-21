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Fietsster gewond aan been na aanrijding met auto in Valkenswaard
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Een fietsster is woensdagochtend gewond geraakt nadat ze aan de Merendreef in Valkenswaard werd aangereden door een auto. De vrouw had na de aanrijding last van haar been. Ze moest naar het ziekenhuis.
De automobilist reed vanaf de Geenhovensedreef de Merendreef op toen hij naar eigen zeggen iets dacht te horen. Toen hij in zijn spiegel keek, zag hij de fietsster op de grond liggen. Hij ging direct naar haar toe en belde 112.
Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken en haar daarna naar het ziekenhuis gebracht.
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