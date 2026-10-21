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Fietsster gewond aan been na aanrijding met auto in Valkenswaard

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De fietsster raakte gewond aan haar been (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De fietsster raakte gewond aan haar been (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een fietsster is woensdagochtend gewond geraakt nadat ze aan de Merendreef in Valkenswaard werd aangereden door een auto. De vrouw had na de aanrijding last van haar been. Ze moest naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobilist reed vanaf de Geenhovensedreef de Merendreef op toen hij naar eigen zeggen iets dacht te horen. Toen hij in zijn spiegel keek, zag hij de fietsster op de grond liggen. Hij ging direct naar haar toe en belde 112.

Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken en haar daarna naar het ziekenhuis gebracht.

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