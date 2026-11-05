Vader en zoon uit Schijndel gaan met razendsnelle honden naar WK

Gerben van den Bogaard (50) en zijn zoon Lars (16) uit Schijndel doen deze week mee aan het WK canicross in Polen. Ze begonnen hardlopend met hun hond, maar hebben hun hardloopschoenen nu ingeruild voor een dogscooter en een mountainbike. “De honden zijn aan het dansen als ze de bus uitkomen.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Gerben is een hondenliefhebber in hart en nieren. Hij runde jarenlang samen met een compagnon een hondenschool in de gemeente Oss. Daar kwam hij in aanraking met canicross, een sport waarbij je rent met je hond die aan een speciale lijn vastzit. Door een blessure is hij gestopt met hardlopen. Nu staat hij op een grote step, ook wel dogscooter genoemd. “Ik maakte eerst een uitstapje naar de mountainbike, maar ik kwam erachter dat ik niet echt een fietser ben. De dogscooter is helemaal mijn ding.” Hij pakte al meerdere nationale titels en deed twee keer mee aan een WK. In Polen staat hij voor het eerst met de dogscooter aan de start. In de weken voor het toernooi staat alles in het teken van de sport. “Trainen doen we ‘s ochtends vroeg in de bossen. We halen een gemiddelde snelheid van 27 à 28 kilometer per uur en op de rechte stukken rond de 35, dus we moeten voor de dagjesmensen onze ronde maken.”

"Je kunt ze niet blijer maken dan ze zo laten werken."

Gerben en Lars sporten met Europese sledehonden, die speciaal voor de sport zijn gefokt. Bij wedstrijden gaat het er serieus aan toe: er is zelfs een dopingcontrole voor honden. “Canicross kun je met alle rassen doen, maar in de top van Nederland zijn dit perfecte honden. Je kunt ze ook niet blijer maken dan ze zo laten werken, ze vinden het fantastisch”, zegt Gerben. Volgens hem zijn het ideale huishonden. “Als ze hun ronde hebben gemaakt, zijn ze hun energie kwijt en gaan ze op een kussen liggen. Ik zie ze de rest van de dag niet meer.”

"Als die band er niet is, dan wordt het niks."

Lars ging op jonge leeftijd al mee met zijn vader. Hij wilde al langer overstappen op de mountainbike, maar daarvoor moest hij 16 jaar zijn. “Hardlopen ging een beetje te langzaam voor mij, dus ik ben blij dat ik mag biken. Of ik sneller ben dan ons pap? Normaal gesproken heeft hij geen schijn van kans.”

De honden in huize Van den Bogaard.