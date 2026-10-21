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Na botsing tussen auto, bestelbus en vrachtwagen stond Boxtel tijdje vast

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Een auto, bestelbus en vrachtwagen zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Keulsebaan in Boxtel. De inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen stond te wachten voor de rotonde. Daarachter stond een auto. Een bestelbus die uit de tunnelbak kwam, merkte vermoedelijk door de laagstaande zon niet op dat de twee stilstonden. De bestelbus botste achter op de auto. Door de klap werd de auto tegen de vrachtwagen geduwd. 

Na het ongeluk werd de Keulsebaan in beide richtingen afgesloten. Dat zorgde voor flinke vertraging. Veel vrachtwagens die onderweg waren naar slachterij Vion kwamen stil te staan. De file is nu weer voorbij.

De bestelbus en de auto zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De vrachtwagen kon zelf verder rijden. Door de botsing lekte olie op de weg. De gemeente zorgt ervoor dat dat wordt opgeruimd.

  • Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
    Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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