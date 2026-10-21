Verborgen schatten uit Laarbeek tentoongesteld in gemeentehuis

In het gemeentehuis van Laarbeek is een bijzondere tentoonstelling geopend. Hier zijn historische vondsten te zien die jarenlang met een metaaldetector zijn opgegraven. De collectie is afkomstig van verzamelaar Ben Spierings uit Beek en Donk. De expositie blijft zes maanden te bewonderen.

Gevonden voor jou

Een selectie van eeuwenoude schatten uit de bodem van Laarbeek is tentoongesteld bij de hoofdingang van het gemeentehuis. De collectie is samengesteld uit vondsten van Ben Spierings, die jarenlang historische voorwerpen opspoorde met zijn metaaldetector. Hoewel hij inmiddels is gestopt met zoeken, wilde hij zijn verzameling delen met het publiek.

Via Heemkundekring De Lange Vonder kwam Spierings in contact met de gemeente, waar het idee ontstond om zijn bijzondere verzameling tentoon te stellen. De expositie bevat onder andere oude munten, metalen gebruiksvoorwerpen en andere archeologische schatten. Sommige vondsten zijn honderden jaren oud, andere zelfs duizenden.

Ieder voorwerp een verhaal

Elk getoond object vertelt een uniek verhaal over het leven van vroegere generaties in de regio. De verzameling biedt een inkijkje in de geschiedenis van Laarbeek en omgeving en is bedoeld voor zowel inwoners als bezoekers. De prominente locatie bij de hoofdingang maakt de tentoonstelling toegankelijk voor iedereen.

De expositie is vanaf 16 oktober 2026 te bekijken en blijft zes maanden staan. Bezoekers kunnen de collectie bewonderen tussen de twee entrees van het gemeentehuis. Zo wordt een stukje verborgen geschiedenis letterlijk en figuurlijk in het licht gezet.