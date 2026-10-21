Oss introduceert papiercontainer voor laagbouwwoningen

Inwoners van laagbouwwoningen in Oss krijgen in november of december een papiercontainer voor oud papier en karton. Vanaf 1 januari 2027 wordt het gebruik van deze container verplicht.

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Inwoners van laagbouwwoningen in de gemeente Oss ontvangen binnenkort een nieuwe papiercontainer. De grijze container met een blauw deksel wordt in november of december 2026 geleverd en is bedoeld voor het inzamelen van oud papier en karton. De gemeente introduceert deze verandering om het papier beter droog en schoon te houden, waardoor recycling eenvoudiger wordt en er minder afval op straat ligt.

Voor bewoners van appartementen en flats verandert er niets. Zij blijven hun oud papier en karton aanbieden op de manier zoals ze dat nu doen. De ophaalfrequentie blijft hetzelfde: één keer per vier weken. Wel kan de ophaaldag wijzigen. In de Afvalwijzer-app en op mijnafvalwijzer.nl komen half december de nieuwe ophaaldagen voor 2027 beschikbaar.

Gebruik vanaf januari 2027

Vanaf 1 januari 2027 moeten inwoners hun oud papier en karton verplicht in de papiercontainer aanbieden. Tot die tijd blijft de huidige inzamelmethode van kracht. De gemeente benadrukt dat het gebruik van de papiercontainer bijdraagt aan een nette buurt en het ophalen van afval efficiënter maakt.

Extra informatie via brief

Voordat de container wordt geleverd, ontvangen inwoners een brief van de gemeente Oss. In deze brief staat meer informatie over de levering van de container en de nieuwe inzamelmethode. Wie meer wil weten, kan terecht op de website oss.nl.