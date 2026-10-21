Nachtwandeling op Strabrechtse heide: vergeet je zaklamp niet

Op zaterdag 24 oktober organiseert Jeugd IVN Heeze-Leende een spannende nachtelijke wandeling. De tocht vindt plaats aan de rand van de Strabrechtse heide en begint om half zeven ’s avonds.

Gevonden voor jou

Het Jeugd IVN afdeling Heeze-Leende nodigt avontuurlijke wandelaars uit voor een bijzondere ervaring tijdens de Nacht van de Nacht. Deze jaarlijkse activiteit draait om het ontdekken van de natuur in het donker, waarbij deelnemers onder meer op zoek gaan naar nachtvlinders en andere dieren die ’s nachts actief zijn.

De wandeling start om 18.30 uur bij de parkeerplaats van Natuurpoort De Plaetse aan de Rul in Heeze. De tocht duurt tot 20.30 uur en belooft een spannende avond vol gefluister en geritsel in de duisternis.

Zaklamp verplicht

Om goed voorbereid te zijn, wordt deelnemers aangeraden een zaklamp mee te nemen. De tocht is geschikt voor iedereen die niet bang is om de nachtelijke geluiden van de heide te verkennen.

De Strabrechtse heide biedt een ideale locatie voor dit avontuur, met haar uitgestrekte landschap en diverse dierenleven. De organisatie hoopt op een grote opkomst van nieuwsgierige wandelaars die de natuur op een unieke manier willen beleven.