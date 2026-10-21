Bewoner aangehouden na vondst van 155 kilo illegaal vuurwerk in huis

Een man uit Den Bosch is aangehouden omdat er bij hem thuis 155 kilo vuurwerk is gevonden. Hij had het illegaal liggen in zijn huis aan de Neerstraat. De voorraad werd dinsdag ontdekt bij een controle na meldingen van overlast.

De controle werd uitgevoerd door het Bosch Interventieteam (BITE). Nadat er signalen waren binnengekomen dat er mogelijk verboden vuurwerk in het huis lag, werden milieu-boa's ingeschakeld.

Met toestemming van een hulpofficier van justitie gingen de boa's de woning binnen. Daar troffen ze de 155 kilo vuurwerk aan. Alles is in beslag genomen.

Bewoner aangehouden

De bewoner werd direct aangehouden en diezelfde avond verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er verder met de zaak gebeurt.

Het vuurwerk is overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf. Dat zorgt ervoor dat het materiaal wordt vernietigd.

Volgens de gemeente kan het opslaan van zulke hoeveelheden vuurwerk in een huis gevaarlijke situaties opleveren. Niet alleen bewoners, maar ook omwonenden en hulpdiensten lopen risico als het misgaat. De gemeente zegt daarom streng op te treden tegen de opslag en handel in illegaal vuurwerk.