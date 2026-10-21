Brandende auto snel uit loods gereden, medewerkers voorkomen grotere brand

Dankzij snel ingrijpen van medewerkers is woensdagmiddag voorkomen dat een brandende auto een loods aan de Laageindsedijk in Rijkevoort in brand zette. Met behulp van een heftruck kregen ze de auto naar buiten. Daar is de wagen helemaal uitgebrand.

De brandweer uit Sint Anthonis kwam met spoed naar het bedrijf om de brandende auto te blussen. Hoewel het vuur snel onder controle was, kon niet worden voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Op het terrein stonden volgens onze 112-correspondent verschillende sloopauto's. Mogelijk gaat het daarom om een autosloperij.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er op het moment van de brand aan de auto werd gewerkt.

Na het blussen voerde de brandweer metingen uit in de loods. Mogelijk gebeurde dat om te controleren of er gevaarlijke stoffen of koolmonoxide waren vrijgekomen.

Niemand raakte gewond.